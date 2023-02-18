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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية: تكثيف حملات النظافة والتجميل بالمراكز

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود اليومية بتكثيف حملات النظافة والتجميل بمدخل المدن لإعادة الوجه والجمالي والحضاري  والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة وتقديم الحلول العاجله للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

 

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قامت رئاسة مدينة صان الحجر بتكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات داخل المدينة وصيانه أعمدة الإنارة بالمنطقة الاثرية لاستقبال الزوار والأفواج السياحية بالإضافة إلى استمرار اعمال التجميل وزراعة الأشجار لإظهار الشكل الجمالي للمدينة كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بشن حملة نظافه بمنطقة شارع الزراعه واسفل كوبرى الزراعة برفع القمامه والأتربه والسفوحه من جانبى الطريق لتحسين الشكل الحضارى.

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وللحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى لمدخل المحافظة امام مواطنيها وزائريها كثفت رئاسه مركز ومدينة منيا القمح أعمال النظافة ورفع المخلفات من جميع المناطق بشوارع المدينة شارع سعد زغلول وشارع الدائري الجديد و منطقه هندسه الري والمرور على الميادين للتأكد من نظافتها وذلك لخلق بيئة صحية للمواطنين وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات وتجمعات القمامة، بالإضافة إلى دهان البلدورات وغسل التلتوار للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال النظافة بالفترة الصباحية ورفع المخلفات بشوارع المدينة حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري اللائق.

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