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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير والتجميل الجارية ببلبيس

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال التطوير والتجميل الجارية بمحيط محطة تحصيل الرسوم بطريق بلبيس / الزقازيق والتي تشمل إزالة الإعلانات المخالفة ودهان البلدورات ورفع السفوحه وتهذيب الأشجار ودهان أعمدة الإنارة وتركيب الإنترلوك وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة باعتبارها تمثل المدخل الرئيسي للمحافظة للقادمين من محافظات القاهرة الكبرى.

كما تفقد المحافظ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالسور الموازي لمصنع الجوت وكذلك رصف المنطقة الموازية لسور الكلية الجوية مع اضفاء لمسة جمالية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وشدد المحافظ على الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس علي متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد وتقديم أفضل الخدمات لقاطني المنطقة.

الشرقية .. حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف

وشهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة بلبيس تفقد عدد من شوارع المدينة لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وأكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس باستمرار تكثيف حملات النظافة وازالة جميع الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق السيولة المرورية المطلوبة وتوفير عبور آمن للمواطنين ، مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطنين.

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