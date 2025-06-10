وداعًا أيها البطل.. مصر تودع خالد رمز الشهامة والتضحية

لم يتردد لحظة واحدة ولم يفكر في نفسه، ولا في حجم الخطر الذي كان يحيط به، كل ما كان يشغل باله هو إنقاذ أرواح المارة ورواد محطة الوقود بهذه الروح، سطر السائق خالد محمد شوقي عبدالعال ملحمة من الشجاعة والتضحية، ستظل حاضرة في ذاكرة مدينة العاشر من رمضان، بل وفي قلوب المصريين جميعًا.

تعود الواقعة إلى ثالث أيام عيد الأضحى، حين اندلعت النيران فجأة في خزان وقود سيارة نقل أثناء تفريغ الحمولة في محطة بنزين بالمجاورة 70 بمدينة العاشر من رمضان.

في لحظة فاصلة، قرر خالد أن يقود السيارة المشتعلة بنفسه، دون تردد أو خوف، لإبعادها عن المحطة المزدحمة بالمواطنين، ليتفادى وقوع كارثة إنسانية.

رغم أن النيران كانت قد بدأت تلتهم جسده، واصل خالد القيادة حتى ابتعد بالسيارة لمسافة آمنة، ثم نزل منها والنيران تغطي جسده بالكامل.

مشهد أبكى من شاهده، ولامس قلوب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، التي امتلأت بالدعوات له عقب الحادث.