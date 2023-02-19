سيدات طائرة الأهلي يواجه الصيد في الدوري

يخوض الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره فريق الصيد، في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تقام المباراة على صالة الاتحاد السكندري بالإسكندرية، في الثانية عشرة ظهرا، وتمثل أهمية كبيرة للفريق الذي يبحث عن تحقيق الفوز.

ويعقد حمدي الصافي، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبات قبل انطلاق عملية الإحماء؛ لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلفة بها كل لاعبة أثناء اللقاء.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة، على فريق سموحة بنتيجة 3-0، ضمن منافسات البطولة.