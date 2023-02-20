الحبس والغرامة..عقوبة تنتظر المتورطين في اصطناع حسابات مزورة

شهدت الفترة الماضية إنشاء حسابات إلكترونية وهمية من أشخاص مجهولين، مما ادى الى وقوع عمليات نصب واحتيال،ولذلك نقدم معلومات قانونية عن عقوبات اصطناع حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نسبها لاشخاص طبعيين بالزور.

وتنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.