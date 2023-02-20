استجابة للمواطنين .. غلق فتحات الموت بالعياط للحد من الحوادث

فتحات صنعها أصحابها بحثاً عن الموت المجانى على شريط السكة الحديد، عبر مرور القطارات على أجساد المواطنين، الذين اختاروا بأنفسهم نهايتهم واستباحوا المرور إلى نهايتهم المحتومة من خلال العشوائية التى تبدأ بمخالفة القوانين، التى تمنع إقامة مثل هذه الفتحات الخطرة، فى ظل تغافل، وربما فشل، الجهات المعنية فى القضاء على هذه المعابر، وسط مطالبات دائمة عقب كل كارثة بإغلاق هذه المنافذ الفوضوية.

وقال المواطن أحمد منصور في رساله لخدمة قراء “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد : الفتحات الموجودة فى أسوار السكة الحديد خطر يهدد حياة المواطنين يومياً ، مشيراً إلى أن هناك بعض الأهالى يقومون بتكسير أسوار السكة الحديد لعمل فتحات يعبرون منها بسبب عدم إتاحة نفق مشاة لهم.

ونظرا لتكرار الحوادث ووفاة العديد من الأهالي قامت قيادات مجلس مدينة العياط برئاسة اللواء محمد أحمد أبوالحسن رئيس المدينة ونوابه ومساعديه بالمرور على تلك الفتحات وغلقها حرصا على سلامة المواطنين .

ويناشد اللواء محمد أبوالحسن كافة الأهالي بمدينة وقري العياط بعدم عبور شريط السكك الحديدية إلا من خلال الأماكن الشرعية والمزلقانات ،ويوجه تحذير لكل من يحاول تكسير وعمل فتحات أخري بأسوار السكك الحديدية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسآلة القانونية .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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