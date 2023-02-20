عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة للمواطنين .. غلق فتحات الموت بالعياط للحد من الحوادث

صدى البلد

فتحات صنعها أصحابها بحثاً عن الموت المجانى على شريط السكة الحديد، عبر مرور القطارات على أجساد المواطنين، الذين اختاروا بأنفسهم نهايتهم واستباحوا المرور إلى نهايتهم المحتومة من خلال العشوائية التى تبدأ بمخالفة القوانين، التى تمنع إقامة مثل هذه الفتحات الخطرة، فى ظل تغافل، وربما فشل، الجهات المعنية فى القضاء على هذه المعابر، وسط مطالبات دائمة عقب كل كارثة بإغلاق هذه المنافذ الفوضوية.

وقال المواطن أحمد منصور في رساله لخدمة قراء “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد  : الفتحات الموجودة فى أسوار السكة الحديد خطر يهدد حياة المواطنين يومياً ، مشيراً إلى أن هناك بعض الأهالى يقومون بتكسير أسوار السكة الحديد لعمل فتحات يعبرون منها بسبب عدم إتاحة نفق مشاة لهم.

ونظرا لتكرار الحوادث ووفاة العديد من الأهالي قامت قيادات مجلس مدينة العياط برئاسة اللواء محمد أحمد أبوالحسن رئيس المدينة ونوابه ومساعديه بالمرور على تلك الفتحات وغلقها حرصا على سلامة المواطنين .

 

ويناشد اللواء محمد أبوالحسن كافة الأهالي بمدينة وقري العياط بعدم عبور شريط السكك الحديدية إلا من خلال الأماكن الشرعية والمزلقانات ،ويوجه تحذير لكل من يحاول تكسير وعمل فتحات أخري بأسوار السكك الحديدية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسآلة القانونية .

txt

أهالي قرية بلقينا في الغربية يشكون استمرار انقطاع الكهرباء

txt

استكمال مشروع الصرف الصحي حلم أهالي قرية بلصفورة في سوهاج

txt

تسبب الأمراض.. أهالي نجع العرب العوازم بقنا يشكون من حرق القمامة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

330909029_913154589718237_5577040995943012183_n
330909029_913154589718237_5577040995943012183_n
330979276_738026171230523_8048137920753317320_n
330979276_738026171230523_8048137920753317320_n
331074206_733218081644258_1325169718526536716_n
331074206_733218081644258_1325169718526536716_n
331312106_521975376716333_1064724206065776404_n
331312106_521975376716333_1064724206065776404_n
السكك الحديد المعابر شريط السكه الحديد مخالفة القوانين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف الكيلو هيبقى بكام.. مفاجأة في أسعار الأرز بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

البانيه يتراجع 25 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن اليوم

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب.. والجرام أقل من 1450 جنيهًا الآن

التنازل عن مليون دولار.. الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق

الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعمى لحظي.. تفاصيل مرعبة

اتفضحت أنا وبناتي.. مطلقة ترسل صورها لعشيقها بالخارج

خرجوه جثة.. مأساة الطفل عماد صارع الموت في بالوعة 8 ساعات.. فيديو

ترشيحاتنا

جرام الذهب بـ 1440 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

اليوم.. الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول

بعد أنباء خطوبتها... رضوى الشربيني تظهر بإطلالة غير متوقعة| شاهد

عرض الاثنين.. خصم 5000 جنيه على iPhone 14 Pro Max

محادثات وشيكة بين روسيا وتركيا بشأن صفقة الحبوب

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 20-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مكلفة.. طريقة عمل القشطوطة

نبوءة تتحقق.. صورة حقيقية لخروج لهب للسماء من تمثال السيد المسيح

بفستان جريء.. رايا أبي راشد تثير الجدل بإطلالتها في BAFTA 2023

شاب مصري يصمم ملابس فرعونية مميزة لـ مضيفات الطيران.. ما القصة؟| صور

فيديو

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ