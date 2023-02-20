لمنع زوجته من النكد.. رجل يترك أموالا وشوكولاتة و9 رسائل.. شاهد

في محاولة منه ليكون زوج رومانسي يمنع زوجته من النكد ويرسم الابتسامة على وجهها، كتب زوج 9 رسائل مرفقة بهدايا من الشيكولاتة المتعددة والأموال لزوجته.

ظهر في مجموعة الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 9 رسائل رومانسية كتبها زوج من أجل زوجته واضعا كل رسالة منها في مكان مختلف بالبيت.

رسائل زوج لزوجته

قال الزوج في الرسالة الأولى لزوجته: “لما بشوفك منكدة بحس إنه هم الدنيا فوق دماغي، فيه رسايل في الشقة دوري عليهم، وكل رسالة معاها هدية، وعلشان ما اتعبكيش الرسالة الاولى جوه الدولاب في هدومك ”.

وأضاف الزوج في الرسالة الثانية لزوجته: “علشان عارفة إني بحبك بتنكدي عليه كل يوم بس أنا راضي يا ستو أنا راضي يا ستو أنا، الرسالة الجايه في التسريحة”.

وتابع الزوج في الرسالة الثالثة: “على فكرة ما اقدرش أعيش من غيرك، عارفة ليه لأنك انت اللي بتكملي حياتي، الرسالة الجايه في الفريزر”.

وواصل الزوج في الرسالة الرابعة: “نفسي أرجع البيت ما شوفش غير ضحكتك وبس ونفضي ضغط اليوم عنك انت من العيال طول اليوم ومن الشغل، الرسالة الجايه في الدرج”.

علاج زوج للنكد

وأكمل في الرسالة الخامسة: “ لو فكرتي ولو لحظة في المواقف هتعرفي إني بعشقك، الرسالة الجايه فوق الثلاجة”.

وأردف في الرسالة السادسة: “أقولك بصراحة أنا من غيرك لا اكون الرسالة الجايه في الدرج اللي جمبي أنا”.

ولفت في الرسالة السابعة: “اوعي تنسي إنه اللي بينا له معاني كتير أوي، احنا اللي بيننا كل حاجة مع بعض ومستحيل اقبل إنها تتهد، الرسالة الجايه في درج النيش”.

وأشار في الرسالة الثامنة: “من غيرك عمري ما هوصل للحياة اللي انا فيها وصلت فيها بوجدك جمبي، الرسالة الجايه في كأس الذكريات عند الباب”.

واختتم في الرسالة التاسعة: “واخيرا والله والله والله أنا بعشقك، وانت عندي تساوي الدنيا وما فيها، بلاش النكد والنبي علشان بشيل هم الدنيا وانت زعلانة، معلش بقا مش رومانسي، بحاول أكون رومانسي”.

لمنع زوجته من النكد..زوج يترك أموال وشكولاته و9 رسائل من الدولاب للباب