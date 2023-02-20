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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمان السيد تنفي تصريحات منسوبة على لسانها عن مسلسل "ضرب نار"

إيمان السيد
إيمان السيد

نفت الفنانة إيمان السيد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، تصريحات سابقة منسوبة إليها عن تفاصيل دورها في مسلسل ضرب نار، الذي تشارك به في دراما رمضان 2023 مع الفنانة ياسمين عبد العزيز. 

 

وتناقلت عدد من المواقع الإلكترونية خبرا منسوب للفنانة إيمان السيد عن تفاصيل شخصيتها وقصة مسلسل "ضرب نار"، وهو ما نفته تماما، وأكدت أنها أقاويل منسوبة على لسانها. 

 

مسلسل «ضرب نار» من إنتاج شركة سينرجي وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى «لآخر نفس» و«اللى مالوش كبير».

دراما رمضان ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز احمد عبد الله محمود اللي مالوش كبير

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