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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا تتعرض للأزمات في حفل الكويت.. تفاصيل

إليسا
إليسا

تعرضت الفنانة إليسا، لأزمتين في حفلها الاخير بالكويت، وتصدرت مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول فيديو لها من حفلها بالكويت.

الأزمة الأولى

تبين من خلال الفيديو تعدي الحارس الخاص بـ إليسا على معجب أراد أن يلتقط صورة معها، وكان يصيح قائلاً “اليسا .. اليسا” فقام الجارد بالتعدي عليه حتى لا يعترض طريقها".

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الأزمة الثانية 

وكشف برنامج “et بالعربى” أنه كانت هناك أزمة مع الرقابة فى الكويت بسبب فستان الفنانة إليسا، حيث رفضوا الفستان ووصفوه بأنه جريء بسبب فتحة الصدر، والتى كانت من وجهة نظرهم مبالغ فيها، وألزموا إليسا بإجراء تعديل عليه. 

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وأوضح التقرير أن إليسا أجرت بعض التعديلات على الفستان وهو ما أرضى الرقابة، ولكن مع شرط آخر هو أن تسدل شعرها على الفستان بمنطقة الصدر، وهو ما حرصت عليه إليسا طوال الحفل. 

وبلغ سعر فستان الفنانة إليسا، على موقع إيلي صعب، 4 آلاف و300 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 130 ألف جنيه مصري، وهذا السعر هو ضمن عرض تخفيض نسبة 50% على قيمة الفستان.

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