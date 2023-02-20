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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ،حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية و مديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

 

واطلعت المحافظ على  آخر المستجدات ببنود الخطة وأيضا عرض موقف الاعتمادات والمصروفات للاستفادة من المبالغ المرصودة.

 

وفي سياق متصل، ناقشت "المحافظ" آليات استكمال الأعمال المدرجة بالخطة وفقا للجداول الزمنية المحددة، حيث وجهت محافظ دمياط بدفع عجلة العمل بتلك المنظومة لتحقيق الهدف الأساسي من ملامح ومحاور الخطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق.

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