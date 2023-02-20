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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلع بأسعار مخفضة.. منافذ كلنا واحد تستعد لاستقبال شهر رمضان

منافذ كلنا واحد
منافذ كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023.. لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

  

 تم زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بداية من يوم 18 الجارى لتصل إلى (31) سلسلة تجارية بإجمالى (1074) فرع على مستوى الجمهورية ، فضلاً عن إقامة عدد (4) معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وكذا عدد (36) معرض فرعى أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

  

كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان" وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر إحتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة.. وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

   كما تواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك "موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة" ، وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر إحتياجاً بمختلف المحافظات.. يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.    

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وزارة الداخلية رئيس الجمهورية السلع الغذائية مبادرة كلنا واحد شهر رمضان الاسواق

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