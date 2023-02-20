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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خالد ميري: أحكام القضاء تحمي البدل وسنعمل على زيادته.. والخدمات من حق الصحفي

صدى البلد

واصل الكاتب الصحفي خالد ميري، المرشح نقيباً للصحفيين، جولاته الإنتخابية لعرض ملامح برنامجه على الزملاء بمختلف الصحف والمواقع الإخبارية.

واستقبل الزملاء في "اليوم السابع" خالد ميري بحفاوة بالغة، وكان في مقدمتهم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير والذي أكد أن "ميري" يتمتع بخبرات نقابية ممتدة على مدار 3 دورات متعاقبة تم انتخابه فيها بمختلف المناصب بالنقابة، مشيرا إلى أنه دائما ما كان إلى جوار الجميع، وأنه لم يلجأ إليه أحد في أي أمر إلا وكان خير معين له.

وأكد الكاتب الصحفي خالد ميري، أن "اليوم السابع" صاحبة تجربة رائدة على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها الصحافة بشكل عام إلا أنها متماسكة، وهذا يؤكد أن الصحافة قادرة على مواصلة مهمتها رغم الأزمات التي تمر بها الصحافة محليا وعالميا، وأضاف "ميري"، أنه أمضى 12 عاما من العمل النقابي منذ أن أختير في عام 2011 عضوا بمجلس النقابة، مشيرا إلى أنه يعرف كل مشاكل وهموم الصحفيين ولديه الخبرة الكافية، وبرنامج طموح وتصور لإحداث نقلة نوعية لجميع أعضاء الجمعية العمومية، وقال: سنعمل على كل الملفات من حقوق وحريات وقوانين وخدمات.

وأضاف أن لديه تصورا كاملا من خلال ورقة عمل مقدمة إلي الحوار الوطني لتعديل مجموعة من القوانين، ومن بينها التصوير في الشارع، بما يضمن الحماية الكاملة للصحفيين.

أما فيما يخص البدل الصحفي، قال "ميري" إنه حق الصحفي وأنه يتفاوض على زيادته، مؤكدا أنه شارك في كل مفاوضات زيادة البدل الصحفي خلال السنوات الماضية، وفي عهد رئيس الوزراء الراحل شريف إسماعيل، ثم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي، مشددا علي وجود أحكام قضائية تحمي البدل.

وحول المعاشات، قال "ميري:" إنه اتفق أيضا مع عدد من المؤسسات على إدخال مبلغ يقترب من 10 ملايين جنيه لهذا الملف، لسد العجز الذي يصل إلى 4.5 ملايين جنيه، على أن يتم عمل تعديل في فقرة من مواد قانون النقابة، للحصول على نسبة 3 % من ميزانية الإعلانات بالصحف لدعم النقابة، بالإضافة إلى أن تطوير مشروع العلاج يحظي بأولوية كبيرة من أجل تطوير الخدمات المقدمة به.
وأعلن ميري عن مجموعة خدمات أخرى سيستفيد منها أعضاء الجمعية العمومية متعلقة بخدمات المرور، حيث سيتم انهائها عن طريق النقابة، ومجموعة اخري من الخدمات سيتم طرحها من خلال البرنامج الانتخابي.

خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي

خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي
خالد ميري:الخدمات من حق الصحفي

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