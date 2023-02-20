آلاء خطاب تكشف عن استعداداتها الأخيرة قبل بطولة كأس العالم للقوة البدنية

كشفت آلاء خطاب لاعبة المنتخب الوطني للقوة البدنية ونادي الحبانية، عن الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم للقوة البدنية التي ستقام في مصر مارس المقبل.

ومن المنتظر أن تستضيف مدينة الغردقة بطولة كأس العالم للقوة البدنية والمقرر اقامتها خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس المقبل.

وقالت آلاء : «لازلنا نستعد للبطولة، سأخوض منافسات ميزان 60 كجم ولذلك أسعى للحفاظ على الوزن وتنظيم الوجبات قبل انطلاق البطولة».

واستكملت لاعبة منتخب مصر : «أخوض بعض التدريبات القوية تحت إشراف المدرب بأشكال مختلفة لتنظيم بعض الزوايا في أجسادنا».

تابعت: « من المهم أن أقوم بتنظيم الوجبات والوزن قبل البطولة بعشرة أيام لكي لا يزيد وزني عن 60 كجم قبل البطولة».

أضافت آلاء : «أتمنى أن أحقق أرقامًا قياسية في الثلاث رفعات المختلفة هذا العام في مصر، في بطولة العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية سافرت بمفردي بدون مدربي الخاص ولكن في هذه البطولة سيكون متواجد معي وسأسعى لتحطيم أرقام عالمية جديدة».

أردفت : «في بطولة العالم التي أقيمت نوفمبر 2022 خُضت في اليوم الأول مباراة السن المفتوح ونجحت في حصد المركز الثالث وكنت أخوض المنافسات في ميزان مختلف بسبب عدم وجود منافسين في وزني وكانت المنافسة صعبة للغاية».

استطردت : «في اليوم الثالث، المنافسة لم تكن صعبة ولكن كنت استهدف الحصول على درع أفضل ناشئة ولذلك كنت انافس جميع الموازين على صعيد الناشئات».

وأردفت : «نجحت في تحقيق 378 كجم في المجموع واستطعت أن احصل على المركز الأول على مستوى الناشئات وتحطيم رقم قياسي في رفعة السحب وحصلت على درع أفضل ناشئة».

وأختتمت : «لدي أرقام أفضل من التي حققتها في البطولة الماضية وسأسعى في بطولة هذا العام لتحيط أرقام عالمية أخرى باسمي».

كان قد أجرى الاتحاد المصري للقوة تصفيات اختيار لاعبي منتخب مصر خلال الفترة من 31 يناير وحتي 2 فبراير بمركز شباب بني سويف الجديدة لاختيار أفضل العناصر لتمثيل الفراعنة في بطولة كأس العالم.

وقرر الاتحاد المصري للقوة إمكانية مشاركة لاعبين على نفقتهم الخاص حال تحقيق المركز الثاني والثالث في التصفيات التي أقيمت الشهر الماضي بمركز شباب بني سويف الجديدة بهدف اكتساب الخبرات الدولية والاستفادة من وجود البطولة علي أراضي المحروسة.