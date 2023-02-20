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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخص يدير موقعا إلكترونيا لبث محتوى رياضي وفني بالمخالفة للقانون

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة البحيرة) بإنشاء وإدارة موقع إلكترونى يقوم من خلاله ببث محتوى إنتاج "رياضى – إخبارى – فنى" مملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى والمنصات الإلكترونية وإعادة توزيعها على متابعيه لتحقيق نسب مشاهدة بقصد الربح المادى متخذاً من مسكنه مقراً لإدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف مقر العقار المستخدم فى إدارة الموقع المشار إليه وأمكن ضبط (مالك ومدير الموقع) ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – عدد كبير من التحويلات المالية نظير نسب مشاهدة الإعلانات على الموقع – جهاز لاب توب – برامج لنقل محتوى القنوات المشفرة وبثها على الموقع – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت).

 بمواجهة المتهم أقر بأنه المالك والمدير المسئول عن الموقع ، وإرتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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