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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع الحرية بمدينة نصر يطالبون المسئولين لإعادة رصفه

صدى البلد

اشتكى سكان شارع الحرية -  المنطقة التاسعة - بمدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، من تهالك الشارع؛ حيث يعيش السكان في معاناة، لعدم إدراج الشارع في خطط الرصف.

وقال بكر أمير من الأهالي، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناة من تهالك الشارع، وعدم صلاحيته وهو ما يؤدي إلى صعوبة السير فيه بالسيارات والدراجات البخارية، كما يوجد مدارس بالشارع ووقت سقوط الأمطار لا يستطيع أحد السير على الأقدام".

وأضاف الأهالي: "على الرغم من معاناة الأهالي إلا أن الشارع خارج حسابات المسئولين ورئيس الحى، مطالبين برصف الشارع أو الوصول لحل؛ بعدما استعانوا بكل المسؤولين، ولم يتم الاستجابة حتى الآن، لافتين إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء؛ بسبب تدهور البنية التحتية، وغرق الشوارع من الصرف الصحي أو بسبب مياه الأمطار".

وناشدوا المسئولين بمحافظة القاهرة والجهات المختصة، بضرورة التدخل ورصف الشارع؛ لأنه  شارع رئيسي، ، وتسهيلا لحركة الأهالي.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

مدينة نصر خطط الرصف تهالك الشارع رصف الشارع تهالك الطرق

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