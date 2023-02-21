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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد الله السناوي: "هيكل" أكثر شخص حاور أجيال الشباب المختلفة بعد 2011

هيكل
هيكل

قال الكاتب الكبير عبدالله السناوي، إن معنى المهنة وإدراك العصر وتحدياته جرى فقدانها بعد رحيل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.

وأضاف "السناوي"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه يتصور أن "هيكل" هو رجل المستقبل، رغم أنه ينتمي إلى الماضي وعاش تجربة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وما قبلها، وعاش مرحلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وخلافه معه، لذلك يبدو للناس أننا نتكلم عن شخص من الماضي.

ولفت أن "هيكل" أكثر شخص في مصر حاور أجيال الشباب بعد يناير 2011، إذ إن قضيته الأولى هي المستقبل وتعبيراته اللامعة جدا على مستقبله ورأيه، بمعنى أنه عندما يدلي برأيه لا يقصد أي شيء سوى أنه يساعد المستقبل أن يتحرك.

وأوضح أنه في محاضرته المدوية في الجامعة الأمريكية بمناسبة 50 سنة على ثورة يوليو، والتي تطرق فيها للتوريث، قال جملة صداح لكل زمان ومكان، فقال دعوا المستقبل يتحرك، وهذا ما نحتاجه في مصر وفي كل وقت، إذ  نحتاج إلى الحوار مع أجيال الشباب لنتفههم ونفسح المجال أمامهم لا أن نعركلهم ونيؤسهم من بلدهم.

عبدالله السناوي جمال عبدالناصر حسنين هيكل أنور السادات الجامعة الأمريكية

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