عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: الحرب في أوكرانيا فشل إستراتيجي لروسيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

عقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، خلال زيارته إلى اليونان.

وخلال المؤتمر، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نريد جميعا إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا فشل استراتيجي لروسيا في كل الأحوال، ونعمل مع جميع الشركان لإنهاء الأزمة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنه تم إطلاق الحوار الاستراتيجي الرابع مع اليونان، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع اليونان دائما على تعزيز الأمن والدفاع، كما نعمل على تعزيز أمن الطاقة في القارة الأوروبية.

وأوضح بلينكن، أن الولايات المتحدة تدعم تخطي الخلافات بين تركيا واليونان، متابعا: "نعمل مع تركيا واليونان عبر الناتو للحفاظ على أمن المنطقة.

بلينكن: الولايات المتحدة ستقف دوما إلى جانب الشعب التركي وقت الحاجة

بلينكن: نقف مع تركيا رغم وجود خلافات سياسية

وأكد أن اليونان وتركيا حلفاؤنا ونواصل المشاركة معهما لحل أي اختلافات بينهما.

وعلى جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي، إنه يجب إجراء انتخابات في ليبيا بأسرع ما يمكن للحصول على حكومة شرعية، لافتا إلى أنه يجب إجراء الانتخابات الليبية في أسرع وقت.

وأضاف بلينكن: "على ليبيا اجتياز الانتخابات في أسرع وقت ممكن حتى يكون لديها حكومة شرعية".

وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اليونان أوكرانيا الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

الفرخة بـ71.5 جنيه.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم

سعر عيار 21 الآن| كم سجل الذهب اليوم بعد التراجع المستمر؟

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات شهري مارس وأبريل

سهر وعدم التزام.. كولر يجري اختبارا مفاجئا للاعبي الأهلي

أول رد من الهلال السوداني على شكوى الأهلي ضده في الكاف

بشرى لعمال مصر.. موعد زيادة المرتبات 2023 بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه

موضوعات متعلقة

بلينكن: الولايات المتحدة ستقف دوما إلى جانب الشعب التركي وقت الحاجة

بلينكن: نقف مع تركيا رغم وجود خلافات سياسية

بلينكن يؤكد استمرار دعم تركيا وسوريا ويشيد بعمل فرق الإنقاذ الأمريكية

القناة السابعة الإسرائيلية: «بلينكن» أكد لنتنياهو مُعارضة واشنطن للإجراءات الأحادية التصعيدية

بلينكن لنتنياهو: نعارض بشدة الإجراءات أحادية الجانب بشأن المستوطنات

بلينكن يحذر نظيره الصيني من تداعيات دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا

ترشيحاتنا

بسبب كراتين.. مصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة بالمطرية

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوزبكستاني بقصر الاتحادية

وزير التعليم يوجه بزيادة منتجات مدارس الثانوية الفنية الزراعية وطرحها للمواطنين

بث مباشر.. استقبال الرئيس السيسي نظيره الأوزبكستاني بقصر الاتحادية

10 ملايين جنيه| بدء استئناف تامر أمين على حكم تغريم عبدالناصر زيدان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصيان 21 فبراير.. حادثة كوبري عباس سبب تغيير حكومة النقراشي باشا| تقرير

أداء مخيب للآمال.. هل يودع منتخب مصر للشباب أمم إفريقيا مبكرا؟

ذيله كشفه| شاهد.. تمساح ضخم بأستراليا يتخفى في الطين لاصطياد فريسته

دراسة: الحالة النفسية السيئة تجعلك أكثر كفاءة في عملك لهذه الأسباب

فيديو

مينا نبيل شوقي: كلنا صحاب بـ«مسلسل تياترو».. ورؤوف عبدالعزيز مركز في شغله

منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

منة بكر: المخرج رؤوف عبد العزيز فتح لنا المجال في مسلسل تياترو

إميلي خالد: مشاهد مسلسل تياترو زي الفل بسبب رؤوف عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ