وزير الخارجية الأمريكي: الحرب في أوكرانيا فشل إستراتيجي لروسيا

عقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، خلال زيارته إلى اليونان.

وخلال المؤتمر، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نريد جميعا إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا فشل استراتيجي لروسيا في كل الأحوال، ونعمل مع جميع الشركان لإنهاء الأزمة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنه تم إطلاق الحوار الاستراتيجي الرابع مع اليونان، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع اليونان دائما على تعزيز الأمن والدفاع، كما نعمل على تعزيز أمن الطاقة في القارة الأوروبية.

وأوضح بلينكن، أن الولايات المتحدة تدعم تخطي الخلافات بين تركيا واليونان، متابعا: "نعمل مع تركيا واليونان عبر الناتو للحفاظ على أمن المنطقة.

وأكد أن اليونان وتركيا حلفاؤنا ونواصل المشاركة معهما لحل أي اختلافات بينهما.

وعلى جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي، إنه يجب إجراء انتخابات في ليبيا بأسرع ما يمكن للحصول على حكومة شرعية، لافتا إلى أنه يجب إجراء الانتخابات الليبية في أسرع وقت.

وأضاف بلينكن: "على ليبيا اجتياز الانتخابات في أسرع وقت ممكن حتى يكون لديها حكومة شرعية".