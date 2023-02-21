ضبط محلات بدون ترخيص خلال حملات تفتيشية بالقصير

شنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بالتنسيق مع إدارة التموين، ومكتب الصحة، والطب البيطرى، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية على منافذ بيع السلع الغذائية بمنطقة الأمل، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات لمحلات بدون ترخيص.

من جانبه أكد اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، على الاستمرار في الحملات التفتيشية على الأسواق، لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومراجعة الإعلان عن الأسعار بكل منفذ.

على الجانب الأخر واصلت الإدارة العامة لشئون البيئة ومديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أعمال مبادرة 100 مليون شجرة بمدارس الغردقة (مدرسة السلام الإعدادية بنين - مدرسة آل برهان للتعليم الأساسي - مدرسة التضامن للتعليم الأساسي - مدرسة الشباب للتعليم الأساسي - مدرسة النور للمكفوفين).

وشارك طلاب وطالبات المدارس فى غرس الأشجار، وقام أخصائيو الإعلام والتثقيف البيئى بتوعيتهم بأهمية زراعة الأشجار، لما لها من أهمية كبيرة على تحسين نوعية الهواء والتخفيف من حدة تأثيرات التغيرات المناخية.