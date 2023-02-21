من ألحان العتباني.. أبو ينتهى من أغنيته الجديدة إلى حد ما

يتعاون الملحن أحمد العتبانى مع المطرب أبو في أغنية " إلى حد ما" ، والتى انتهى من تصويرها على طريقة الفيديو كليب والمقرر طرحها خلال أيام عبر المنصات الرقمية والقنوات الموسيقية المختلفة وهى من كلمات أحمد حملي وتوزيع رامي سمير.

تأتى أغنية " إلى حد ما" بطابع رومانسي وألحان هادئة وتوزيع موسيقي جديد تتزامن مع شهر فبراير الذي يواكب عيد الحب.

وتعد "إلى حد ما" هى التعاون الثالت بين أبو وأحمد العتباني حيث سبق وشارك أبو في "أوبريت كمل عبورك" من ألحان العتباني والذي ضم نخبة من نجوم الغناء من بينهم تامر حسني ومصطفى حجاج وريهام عبد الحكيم والفنانة الإماراتية بلقيس فتحي وآخرون، وتم تقديم الأوبريت خلال الاحتفالات بالذكرى الـ 48 لنصر السادس من أكتوبر، كما غنى أبو من ألحان العتباني أغنية " ييجي منها" من فيلم هاشتاج جوزنى" والتى لاقت صدى ايجايبا واسعا على المنصات الإلكترونية وموقع يوتيوب.

كما يعد العمل الغنائي" إلى حد ما" هو التعاون الثاني بين أبو والموزع رامي سمير، حيث سبق وقدما سويا أغنية " 3 دقات" التى عرضت في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي وحققت نجاحًا كبيرا لتصبح بداية الانطلاق لأبو في عالم الغناء.