رسميا.. النني يجدد عقده مع آرسنال حتي 2024

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تجديد اللاعب محمد النني لعقده مع نادي أرسنال، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوبير في منشور له: “رسميًا - أرسنال يعلن تمديد عقد محمد النني حتى عام 2024”.

يذكر أنه وضعت إصابة لاعب منتخب مصر ونادي الأرسنال الانجليزي محمد النني، الجهاز الفني للفراعنة في حيرة، في ظل الاستعداد لمواجهة منتخب مالاوي، خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس المقبل، في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار، إضافة الى ربط تقارير بين إصابة النني ورحيله عن الجانرز.

غياب طويل لمحمد النني

كشف نادي الآرسنال الانجليزي، عن غياب لاعب منتخب مصر محمد النني لمدة طويلة من الزمن، عقب خضوع اللاعب لعملية جراحية ناجحة في لندن، مع وضع جدول زمني أكثر تفصيلا بمجرد الانتهاء من المراحل الأولى من إعادة التأهيل.