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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامى شهير يزف بشرى سارة لكولر قبل لقاء الأهلي وصن داونز

كولر
كولر

أعلن مهيب عبد الهادى، عن الموقف النهائي لمشاركة عمرو السولية لاعب وسط الفريق، في مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك "رسميا .. عمرو السولية جاهز لمباراة الأهلى وصن داونز .. واللاعب أنهى برنامجه التأهيلي خلال مباراتى الهلال وأسوان"


وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل؛ إذ يستضيف الأحمر نظيره الجنوب أفريقي على استاد الأهلي وي السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال؛ إذ يقع صن داونز في المركز الأول برصيد 6 نقاط، بعد الفوز أمام الهلال والقطن الكاميروني، بينما الهلال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويحتل الأهلي والقطن الكاميروني المركزين الثالث والرابع، علمًا بأنه يتبقى مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بين الفريقين.

 

ابطال افريقيا بشرى سارة دوري ابطال افريقيا عمرو السولية دور المجموعات

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