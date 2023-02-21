مهيب عبد الهادي يصدم جماهير الزمالك قبل مباراة الترجي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن موقف محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من التواجد في قائمة الفريق خلال مباراة الترجي الرياضي التونسي، في دوري أبطال أفريقيا.



وكتب مهيب عبر حسابه علي فيسبوك "الموقف النهائي للونش قبل مباراة الترجي.. اللاعب طبيًا جاهز لكن فنيًا لم تكتمل جاهزيته وفيريرا قلق من الدفع به في المباراة ويريد منحه الوقت الكافي للتجهيز حتى لا تتجدد الإصابة"

ومن المقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتدريبات الجماعية، غدا الاثنين، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة الترجي الرياضي التونسي، بعد منح الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، عقب مواجهة المريخ في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.