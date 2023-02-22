علاقات عميقة.. العرابي: نشهد عهدا جديدا بين مصر وأوزبكستان

علق السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية على زيارة رئيس أوزبكستان إلى مصر ولقاؤه بالرئيس السيسي.

وقال محمد العرابي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "،:" الرئيس السيسي زار أوزبكستان في 2018 وكانت بداية لعهد جديد في العلاقات بين البلدين".

وأضاف محمد العرابي :" العلاقات بين مصر وأوزبكستان عميقة "، مضيقفا:" الزيادة تشهد توقيع اتفاقيات كثيرة بين مصر وأوزبكستان ".

وتابع محمد العرابي :" أوزباكستان دولة صاعدة اقتصاديا ولها إمكانات صناعية وزراعية كبيرة".

واكمل محمد العرابي :" نشهد عهد جديد في العلاقات بين مصر وأوزبكستان "، مضيفا:" السياسة الخارجية لكل من مصر وأوزبكستان متقاربة ".