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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

علاقات عميقة.. العرابي: نشهد عهدا جديدا بين مصر وأوزبكستان

السيسي ونظيره الاوزبكي
السيسي ونظيره الاوزبكي

 علق السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية على زيارة رئيس أوزبكستان إلى مصر ولقاؤه بالرئيس السيسي.

 

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وقال محمد العرابي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "،:"   الرئيس السيسي زار أوزبكستان في 2018 وكانت بداية لعهد جديد في العلاقات بين البلدين".

 

 وأضاف محمد العرابي :" العلاقات بين مصر وأوزبكستان عميقة "، مضيقفا:" الزيادة تشهد توقيع اتفاقيات كثيرة بين مصر وأوزبكستان ".

 

 وتابع محمد العرابي :"  أوزباكستان دولة صاعدة اقتصاديا  ولها إمكانات صناعية وزراعية كبيرة".

 

 واكمل محمد العرابي :"  نشهد عهد جديد في العلاقات بين مصر وأوزبكستان "، مضيفا:" السياسة الخارجية لكل من مصر وأوزبكستان متقاربة ".

 

العرابي محمد العرابي مصر أوزبكستان اخبار التوك شو

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