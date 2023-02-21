استمرار حملات مكافحة القوارض والحشرات بحي الأربعين في السويس

واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالسويس من حملاتها بمختلف أحياء محافظة السويس وذلك لمكافحة القوارض والحشرات ، تحت قيادة الدكتورة عزة شبل .

حيث قامت «الأمراض العامة لمكافحة المتوطنة» بالدفع بفريق عملها ، بحي الأربعين ، وذلك ضمن خططها للقضاء على القوارض والحشرات بما يستهدف الوصول لبيئةٍ نظيفه ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس في هذا الشأن .

وأشار الحفناوي ، لقيام الفريق العامل بحملة مكافحة القوارض والحشرات بتحذير الأهالي لعدم تعريض الأطفال والحيوانات الأليفة للرش الذي تقوم به صحة السويس وعدم رش المياه أو محاولة ردمه ، حرصاً علي سلامة الجميع .