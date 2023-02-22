خوفا من الأمراض.. سكان فيصل يشكون من انتشار القمامة أمام مدرسة الكرنك

سادت حالة من الاستياء بين سكان شارع المساكن -المتفرع من شارع العشرين فيصل- في محافظة الجيزة، بسبب حالة الإهمال التى ملأت الشوارع وانتشار القمامة، خوفاً من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار الفيروسات.

وقال المواطن عماد مدين، فى رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى “صدى البلد”، إن “القمامة غزت الشارع خاصة أمام مدرسه الشهيد احمد سعيد محمود او الكرنك ، وأصبحت الطرق حالتها سيئة، والمنطقة تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا والطلاب للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار الفيروسات في غياب تام من المسئولين”.

وأضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فالقمامة تحاصرنا من كل جانب، فضلاً عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة الأدخنة والنيران التى تسبب الحساسية والربو لدى السكان".

وتابع: "القمامة تهدد حياتنا. حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددًا، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وناشد المسئولين بسرعة التحرك ورفع القمامة من الشارع لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها.

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