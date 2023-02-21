عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سليمان عيد: بعد وفاة والدي اشتغلت شيال أسمنت بـ10 جنيهات في اليوم

سليمان عيد
سليمان عيد

قال الفنان سليمان عيد، إنه نشأ في منطقة شعبية وناس متواضعة للغاية، فكان والده يعمل تاجراً للجمال، لافتا أنه عمل منذ صغره ما جعله يشعر بالمسؤولية مبكرا، وعندما توفي والده حينما كان في مرحلة الثانوية العامة استكمل تعليمه وعمله في أحد الفنادق، ومن ثم العمل في حياته أصبح شيء طبيعياً.

 

وأضاف "عيد"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن وفاة والده أحدثت نقلة كبيرة في حياته، خاصة أن أخواته كانوا متزوجين إلا هو نظرا لرغبته في التركيز في الفن أكثر.

 

وقت وفاة والده

 

وأشار إلى أنه بعد وفاة والده رغب في الالتزام بالعمل لكي يؤمن له حياته فيما بعد ويكون لديه دخل، فقرر التركيز في الكلية والعمل في بناء أحد الفنادق الشهيرة، متابعا: "كنت بطلع أسمنت وباخد 10 جنيهات في اليوم".

 

ولفت أن بعد ذلك شعر بأنه يرغب في التمثيل، خاصة أن المخرج شاكر خضير قرر ضمه في مسرحية "أيضا كلام فارغ" حيث قام بتأدية 12 شخصية في 12 مشهداً، ومنها قرر الفنان سمير غانم ضمه في مسرحية "جحا يحكم المدينة" وكانت بداية الاحتراف له.

الفنان سليمان عيد مرحلة الثانوية العامة الفنادق قصواء الخلالي الكلية أحد الفنادق الشهيرة التمثيل الفنان سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

خبيرة مصرفية: شهادة الـ25% جمعت 460 مليون جنيه ققط

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

البحوث الفلكية ردا على العالم الهولندي: لا يستطيع أحد التنبؤ بالزلازل

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

النيابة تأمر بحبسِ مقاول تسبب بإهماله في وفاة طفل ببيارة صرف زراعي

ترشيحاتنا

العالم في خطر.. ماذا يعني تعليق روسيا العمل بمعاهدة ستارت النووية؟

5 أهداف.. ريال مدريد يستمر في إهانة ليفربول بهدف بنزيما

البيت الأبيض يفجر مفاجأة بشأن سقوط بايدن من الطائرة

تعدد الأقطاب والعلاقات بين البلدين.. ماذا يحدث خلال القمة الصينية الروسية؟

ريال مدريد يقسو على ليفربول بهدف رابع في دوري أبطال أوروبا

فقدت 270 كجم| شاهد أثقل امرأة بالعالم بعد فقدان الوزن.. لن تصدق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت 270 كجم| شاهد أثقل امرأة بالعالم بعد فقدان الوزن.. لن تصدق

بمجوهرات لافتة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور

هيتجوزها رغم اختلاف الديانة.. قصة 19 عاما من الفراق بين وائل كفوري وحبيبته|شاهد

بدون بوتكس.. إطلالات علا رامي بعد سن الستين تثير ضجة

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ