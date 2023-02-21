سليمان عيد: بعد وفاة والدي اشتغلت شيال أسمنت بـ10 جنيهات في اليوم

قال الفنان سليمان عيد، إنه نشأ في منطقة شعبية وناس متواضعة للغاية، فكان والده يعمل تاجراً للجمال، لافتا أنه عمل منذ صغره ما جعله يشعر بالمسؤولية مبكرا، وعندما توفي والده حينما كان في مرحلة الثانوية العامة استكمل تعليمه وعمله في أحد الفنادق، ومن ثم العمل في حياته أصبح شيء طبيعياً.

وأضاف "عيد"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن وفاة والده أحدثت نقلة كبيرة في حياته، خاصة أن أخواته كانوا متزوجين إلا هو نظرا لرغبته في التركيز في الفن أكثر.

وقت وفاة والده

وأشار إلى أنه بعد وفاة والده رغب في الالتزام بالعمل لكي يؤمن له حياته فيما بعد ويكون لديه دخل، فقرر التركيز في الكلية والعمل في بناء أحد الفنادق الشهيرة، متابعا: "كنت بطلع أسمنت وباخد 10 جنيهات في اليوم".

ولفت أن بعد ذلك شعر بأنه يرغب في التمثيل، خاصة أن المخرج شاكر خضير قرر ضمه في مسرحية "أيضا كلام فارغ" حيث قام بتأدية 12 شخصية في 12 مشهداً، ومنها قرر الفنان سمير غانم ضمه في مسرحية "جحا يحكم المدينة" وكانت بداية الاحتراف له.