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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

السفرية الأخيرة ووداع الصحاب..القصة الكاملة لمصرع شقيقين أثناء عودتهما من عزاء صديقهما

الشقيقين محمد عمارة
الشقيقين محمد عمارة ومصطفى عمارة

حادث مأساوي في محافظة سوهاج.. اضطرتهم ظروف عملهما إلى مغادرة مسقط رأسهم في صعيد مصر وتحديدا في محافظة سوهاج، وتركهم أهلهم وأصدقائهم للعمل خارج محافظتهم في البحر الأحمر، ولكنهما لم ينسوا أصدقائهم وتربيتهم وترعرهم سوياً في قريتهم، قبل أن تأخذهم مشاغل الحياة وصعوبات العمل، ليعلموا بوفاة صديق عمرهم، ليقرر الشقيقين السفر فورا الى مسقط رأسهما للعزاء في صديقهما، وبعد تأدية واجب العزاء واستعادة الذكريات مع أهلهم وأصدقائهم عادوا مرة آخرى إلى مكان عملهما في البحر الأحمر، وأثناء سفرهما تعرضا لحادث مروري وتنقلب بهما السيارة ويتوفيان، أنما الشقيقين محمد عمارة ومصطفى عمارة، أبناء قرية شطورة بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

مصرع شقيقين أثناء عودتهما من عزاء صديقهما

"الله يرحمك يا صاحبي كنت خير صاحب.. نشوفك في جنة الخلد بإذن الله يا صاحبي"، هذه الكلمات الأخيرة التي تفوه بها الشقيقين محمد عمارة ومصطفى عمارة، ناعيين وفاة صديقهما، في مسقط رأسهما قرية شطورة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

جاءا الشقيقيان من عملهما بالبحر الأحمر لأداء واجب العزاء في صديقهما الذي وافته المنية منذ عدة أيام، لم يكن لديهما أية شعور بأن هذه السفرية بمثابة الوداع لأسرتيهما، لتُشاهد أعينهم احبابهما لأخر مرة في الحياة، وبتودع منهما كل من كان على محبة وود معهما.
تفاصيل الواقعة
لتنتهي سفريتهما بالرحيل عن الدنيا، والوصول إلى مثواهما الأخير، وذلك عقب تعرض الشقيقين لحادث مروري بشع، لفظا أنفاسهما الأخيرة فيه، حيث انقلبت بهما السيارة عند الكيلو 40 على طريق "سفاجا- سوهاج"، أثناء عودتهما من مسقط رأسهما بشطورة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، إلى عملهما بالبحر الأحمر.

وذلك عقب انتهائهما من أداء واجب العزاء في صديقهما، الذي حزنا على فراقه، لم يعلما إنهما على طريقهما للإلحاق به في دار الحق، فقد كان واجب عزاء صديقهما أخر ما حضر الأخوين محمد ومصطفى، في الحياة ثم قطعا تذكرة الرحيل عن الدنيا.

جدير بالذكر أنه تم الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثتي الأخوين إلى مشرحة مستشفى سفاجا المركزي في محافظة البحر الأحمر، تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

محافظة سوهاج أخبار الحوادث مشرحة مستشفى سفاجا المركزي مستشفي سفاجا المركزي محافظة البحر الاحمر النيابة العامة مركز طهطا

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