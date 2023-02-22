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مرأة

لو أنت مريض قولون.. 5 أطعمة احذر منها

صدى البلد


قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الأطعمة التي تتعب القولون .


 

من الأطعمة التي تتعب القولون ما يلي :-   

.البقوليات تُعدّ البقوليات مصدراً غنيّاً بالبروتين والألياف، حيثُ يمكن أن تزيد بعض البقوليات كالفاصولياء من الغازات، والانتفاخ في البطنعند بعض الأشخاص؛ وهذا من شأنه أن يتعب القولون ويزيد من فرصة الإصابة بالإمساك.

· الأطعمة المصنّعة تحتوي بعض الأطعمة المصنّعة على إضافات أو مواد حافظة تؤدّي إلى تهيّج القولون، وغالباً ما تكون هذه الأطعمة مقليةوعالية الدسم مثل البطاطس، أو الوجبات المجمّدة مسبقاً.

·  الثوم والبصل يُعدّ الثوم والبصل من الأطعمة التي تستخدم بشكل كبير في تحضير الطعام، حيثُ يكون من الصعب على الأمعاءامتصاصها وهضمها، ويؤدّي تناول الثوم النيء والبصل إلى حدوث الانتفاخ، والغازات، والتشنجات، التي تتعب القولون.

· الألياف غير القابلة للذوبان تحتوي الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة على الألياف، حيثُ تسبب الألياف غير القابلة للذوبان الإسهالعند بعض الأشخاص، ويمكن تناول الألياف القابلة للذوبان بدلاً من تناول الألياف غير قابلة للذوبان، ومن الأطعمة التي تحتوي على الأليافالقابلة للذوبان المريحة للقولون الحبوب كالشوفان والشعير، والخضروات الجذرية كالجزر، والفواكه كالتوت، والمانجو، والبرتقال، والجريبفروت، والبقوليات مثل البازيلاء.

· المشروبات التي تحتوي على الكافيين تعمل المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة على تحفيز الأمعاء وبالتالي تسبب الإسهال، كماتحتوي الصودا ومشروبات الطاقة على الكافيين مما يؤثر سلباً على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القولون.


 

أطعمة مفيدة لمرضى القولون ما يلي :-

-  الفواكه: ومنها الموز، والعنب البري، والشمام، والعنب، والبرتقال، والكيوي، والفراولة.

- الخضروات: وخاصة الجزر، الباذنجان، الفاصوليا الخضراء، السبانخ والبطاطس الحلوة.

-  مصادر الكالسيوم: ويعدّ اللبن أحد هذه المصادر، حيث يمكن أن تساعد البكتيريا الطبيعية الموجودة فيه على تخفيف أعراض القولون.

-  الحليب خالي من اللاكتوز: مثل حليب الأرز، أو الصويا، أو اللوز، أو الشوفان.

-  الأطعمة الخالية من الدهون: قد يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالدهون إلى حدوث العديد من المشاكل الصحية مثل السمنة، وتزيد أعراضالقولون العصبي عند تناول أطعمة تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، فهي لا تحتوي ألياف أو تحتوي عليها بنسبة قليلة مما يؤدي إلىحدوث الإمساك.

- الأطعمة الخالية من الغلوتين: يمكن أن يحرض الغلوتين الأمعاء خاصة لمن يعانون من حساسية الغلوتين مع القولون العصبي مما يزيد منالأعراض سوءاً، ولذلك يجب تجنب تناول الشعير والقمح واستبدالهم بالمنتجات الخالية من الغلوتين.

- الألياف القابلة للذوبان: إذ تقوم هذه الألياف بتوسيع الجهاز الهضمي مما يقلل التهيج خلال نقل وهضم الطعام، كما تعزز حركة الأمعاءمما يقلل من الإمساك.

- الماء: يجب شرب ثمانية أكواب من الماء في اليوم، حيث يقوم الماء بتسهيل الهضم ومنع الجفاف والإمساك، بالإضافة إلى أنّه يطهر القولون.

أسباب الإصابة بأنفجار القولون الثوم والبصل منع الجفاف أسباب التهاب القولون العصبي

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