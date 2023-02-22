شتائم وألفاظ بذيئة ضد ليفربول بعد الهزيمة والمذيع يعتذر

اضطرت شركة “بي تي سبورت” المسؤلة عن اذاعة مباريات دوري ابطال اوروبا للاعتذار بعد أن التقطت ميكروفوناتها صوتًا يصرخ بشتائم غير لائقة ضد فريق ليفربول بعد هزيمته 5-2 أمام ريال مدريد.

وتقدم فريق الريدز 2-0 في الدقائق الـ 15 الأولى على ملعب آنفيلد بعد أن نجح نونيز في التقدم ببراعة واستغل محمد صلاح خطأ تيبو كورتوا، لكن ثنائية فينيسيوس جونيور جعلت الفريق الإسباني يتعادل قبل نهاية الشوط الأول.

واستطاع النادي الملكي تسجيل ثلاث اهداف اضافية خلال الشوط الثاني ليحقق نتيجة تاريخية على الريدز في مفاجأة كبيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، بسبب تلك النتيجة الكبيرة، صدر عبر الاذاعات المسموعة صوت لمشجع يصدر الشتائم ضد ليفربول، ورد المعلق دارين فليتشر: 'فقط أعتذر عن ما قد تكونوا قد سمعتوه".

واضاف 'الميكروفونات قريبة جدا من أرضية الملعب هنا في آنفيلد،والاجواء شديدة السخونة في الملعب، والقسوة هي خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.'

تغلب فريق ريال مدريد الإسباني بخماسية مقابل هدفين على فريق ليفربول صاحب الأرض والجمهور، والمحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وذلك في لقاء الذهاب بدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتصدَّر محمد صلاح قائمة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي برصيد 8 أهداف.