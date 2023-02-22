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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معروف بمبادراته الخيرية|«ربما لايحتاج المريض لعلاج».. روشتة لطبيب تثير الجدل في الشرقية

روشتة لطبيب في الشرقية
روشتة لطبيب في الشرقية

أثار الدكتور يحيى كمال النجار، إخصائي ورئيس قسم المخ والأعصاب، والمقيم بمحافظة الشرقية، الجدل مرة أخرى بعد انتشار صورة تظهر فيها روشتة له مدوّن فيها كلمات أشعلت مواقع التواصل.

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وكتب الطبيب المعروف بمبادراته الخيرية التي تهدف إلى التخفيف على المريض في الروشتة “ربما لا يحتاج المريض إلى العلاج بقدر ما يحتاج إلى الكلمة الطيبة الابتسامة الصادقة النابعة من القلب” .

وانتشرت تلك الكلمات كالنار في الهشيم لتثير إعجاب المتابعين ورواد المواقع من كل حدب وصوب، بينما انهالت عليه التعليقات بالدعوات والاستحسان لما قاله.

 

وكان الدكتور يحيى كمال النجار، ابن مدينة الحسينية، قد أطلق عدة مبادرات خيرية سابقة كانت أبرزها ما أطلقه الشهر الماضي من مبادرة لعدم تقاضي أي أجر من المرضى غير ميسوري الحال، كما كتب سابقا في إحدى الروشتات “اطلب مشروبك بنفسك أثناء تواجدك في العيادة، فهذ حقك وواجبي”.

الدكتور يحيى كمال النجار

وعلّق النجار سابقًا، ما قمت به وما أقوم به ليس تفضلاً مني علي أهالينا، خاصة أن لهم الحق في تقديم يد العون والمساعدة، مؤكدًا أنه قام بكتابة الروشتة ووضع رقم السكرتارية عليها حتي يمنع الخجل أو الإحراج علي المريض غير القادر فيمكنه الاتصال على الأرقام وحجز موعد للكشف مجانًا، بالإضافة إلى حصوله علي واجب الضيافة .

 

روشتة مواقع التواصل

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