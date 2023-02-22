اصطدموا بصخرة كونية..إعلان موعد عودة رواد فضاء روس للأرض بعد رحلة مرعبة

علق رواد فضاء روس بسبب تسرب للضغط في الفضاء مما أثار الرعب في وكالة الفضاء التي أعلنت منذ قليل موعد عودتهم بعد محاولات عديدة لحل المشكلة.

وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) إن رواد الفضاء الثلاث العالقين في محطة الفضاء الدولية بسبب تسرب للضغط في الكبسولة التي كانت ستعيدهم للأرض العام الماضي سيتمكنون من العودة على متن كبسولة بديلة من طراز سويوز إم. إس - 23 في سبتمبر المقبل بعد رحلة اعتبروها صعبة وغير منوقعة.



ونقلت وكالة تاس الروسية عن روسكوزموس قولها «كان من المقرر في البداية أن يهبط سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتلين وفرانشيسكو روبيو على متن سويوز إم. إس - 22 في 28 مارس 2023.

ومن المقرر الآن أن يتحقق ذلك بواسطة الكبسولة سويوز إم. إس - 23 في سبتمبر 2023».

وتعتقد روسكوزموس وإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن التسرب وقع بسبب ارتطام صخرة كونية صغيرة بالكبسولة بسرعة شديدة