البيت الأبيض يفجر مفاجأة بشأن سقوط بايدن من الطائرة

نفى البيت الأبيض ما تم تداوله عن سقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء نزوله على درج طائرة الرئاسة بعد وصوله إلى بولندا أمس.

وأكد البيت الأبيض، أن الطائرة التي ظهرت في مقاطع الفيديو لا تتبع الحكومة الأمريكية. وذلك حسبما ذكر موقع "ديلي ستار".

وقد أثارت مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تكهنات بأن الرئيس جو بايدن ربما يكون قد سقط أثناء نزوله من الطائرة.

وقد سافر بايدن إلى وارسو وقام يوم الاثنين بزيارة غير معلنة إلى العاصمة الأوكرانية كييف قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي.

وقال بايدن في بيان: "اليوم، في كييف، ألتقي بالرئيس زيلينسكي وفريقه لإجراء مناقشة موسعة حول دعمنا لأوكرانيا".

كما تعهد بتقديم أكثر من 500 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية للدولة التي مزقتها الحرب و عقوبات جديدة ضد روسيا.

وأكد بايدن خلال بيان عقب الزيارة المفاجئة، أنه سيعلن عن تسليم آخر للمعدات الحيوية، بما في ذلك معدات حيوية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات المراقبة الجوية للمساعدة في حماية الشعب الأوكراني من القصف الجوي.