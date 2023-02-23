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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: لجنة الإسكان ستناقش دراسة حول إنشاء المدن الخضراء في المحافظات

النائب محمد الحصى
النائب محمد الحصى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان

كشف النائب محمد الحصى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان عن خطة عمل لجنة الإسكان بالبرلمان خلال الفترة القادمة.

وأكد الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستناقش دراسة حول إنشاء المدن الخضراء فى المحافظات إتساقات مع مؤتمر المناخ الذى عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الجلسة العامة، يوم الأثنين الموافق 27 فبراير الجاري.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الماضية، مواجهة رقابية مع وزير الشباب، حيث أكد الدكتور أشرف أن حجم العمل داخل الوزارة كبير للغاية بعضها مرتبط بالمواطنين وبعضها مرتبط بأمور أخري .

وقال: نحن أمام سنوات سابقة تولد عنها تراكمات فى ملف الرياضة، ونتعامل مع منحنى سنى لشباب مصر نعمل من خلاله على تربية جيل  على الانتماء للوطن ويساهم في إنجاز بطولات رياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن البعض يتحدث عن دور وزارة الشباب والرياضة فى إصلاح ملف كرة القدم، قائلا: الحديث عن  الكرة أمر يحتاج إلى آليات نعمل على تحقيقها، لاسيما وأن هذا الملف عانى لسنوات طويلة.

وأكد أن مصر وصلت لبطولة كأس العالم في تاريخها 3 مرات فقط، وعلى مراحل متباعدة، قائلا: محمد صلاح ظاهرة فريدة منذ 1934، متسائلا: كم محترف وصل لما وصل له هذا اللاعب؟.
وشدد على أن الوزارة تعمل على حوكمة الرياضة ونعمل حاليا على تطوير مراكز الشباب، قائلا: وضعنا نموذج الفنان عادل إمام فى فيلمه الشهير "التجربة الدنماركية" أمام أعيننا، متابعا: "مش هنجيبه من بره، لنستطيع تطوير مراكز الشباب، وهو من أهم أهدافنا.

لجنة الاسكان بالبرلمان مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى مؤتمر المناخ المدن الخضراء

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