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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرط وحيد من لجنة التظلمات لاعتماد قيد لاعبي الزمالك الجدد

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

اقترب نادي الزمالك من قيد صفقاته الجديدة التي تعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، للمشاركة معه بشكل قانوني بداية من المباريات المقبلة.

شرط وحيد من لجنة التظلمات لاعتماد قيد لاعبي الزمالك الجدد

وكان الزمالك قد تعاقد مع الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة، في الميركاتو الشتوي الماضي.

وسيتمكن الزمالك من فيد الثلاثي اخيرا، بعد توصية من لجنة التظلمات بأحقية النادي في قيدهم خلال الفترة الحالية، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين نادي الزمالك واتحاد الكرة.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة، أن هناك شرط وحيد يفصل الزمالك عن قيد صفقاته، وهو رسوم القيد المفروضة على نادي الزمالك والتي تقدر بـ 2 مليون و800 ألف جنيه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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