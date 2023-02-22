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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

غداً.. وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع دعم تنفيذ الاستراتيجية الفلسطينية للتشغيل

صدى البلد

يشارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة في "اجتماع الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"، المقرر عقده غداً الخميس ،بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك بدعوة من د. نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني.

 كما يشارك بالاجتماع  ممثلين عن الجامعة العربية، ومنظمتي العمل العربية والدولية، ووزير العمل الاردني، وممثابن عن اصحاب العمل والغرف التجارية والصناعية والزراعية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وممثل الوزارة الفدرالية الالمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية، و نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسق المقيم للشؤون الانسانية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب بيان صحفي اليوم الاربعاء عن وزارة القوى العاملة فإن هذا اللقاء ينعقد تنفيذاً لقرارات مؤتمر العمل العربي في دورته "48"،المنعقدة في القاهرة في سبتمبر 2022، والذي أوصى بدعم الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين، ودعوة الدول العربية للمشاركة والمساهمة في إجتماع دعم التشغيل.

وأوضح البيان أن  الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين "2021-2025" ،اقرها مجلس الوزراء الفلسطيني في نوفمبر 2020، واطلقها لاحقا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه في المؤتمر الوطني الأول للحوار الإجتماعي الذي عقد في رام الله في مارس 2021، ولها 3 أهداف هي :دعم برامج تقوية حوكمة وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل، ومواءمة منظومة التعليم مع احتياجات سوق العمل ،وتعزيز دور وصمود القطاع الخاص وخلق فرص عمل لائقة للشباب الفلسطيني.

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