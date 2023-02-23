المؤشرات الخليجية الرئيسية تتبع أثر نظيراتها الأمريكية وتسجل هبوطا جماعيا

سجلت المؤشرات المصرية انخفاضاً جماعياً متأثرة بتراجع الأسواق العالمية و الخسائر الحادة التي تعرضت لها المؤشرات الأميركية .

وتراجع المؤشر الثلاثيني بأكثر من 1.5% ليفقد مجدداً مستويات 17000 نقطة ويسجل أدنى إغلاق له في أسبوعين،

وجاء الضغط من القيادي سهم التجاري الدولي الذي تراجع بأكثر من 1% وأغلق بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين.

كما تراجع المؤشر السبعيني بنحو 1.5% ليبتعد مجدداً عن مستويات 3000 نقطة،

وبلغت السيولة في بورصة مصر نحو 1.7 مليار جنيه في جلسة الأربعاء كما أظهرت البيانات تحقيق الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 28 و33 مليون جنيه على التوالي مقابل صافي بيع للمصريين بقيمة 61 مليون جنيه.

وأعلن وزير المالية المصري امس عن إتمام إصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات ، مضيفاً أن قيمة الاكتتاب بلغت نحو 6.1 مليار دولار بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات، كما أوضح أن تكلفة الإصدار كانت اقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة.



الأسواق الخليجية:

سجلت المؤشرات الخليجية الرئيسية تراجعاً جماعياً في جلسة الأربعاء بعد الهبوط الحاد للأسواق الأميركية في جلسة الثلاثاء ووسط غياب السوق السعودي عن التداول بمناسبة يوم التأسيس،

بالإضافة إلى استمرار تراجع أسعار النفط وسط ترقب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي من المرجح أن يلقي الضوء على زيادة الفائدة التالية بالولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.9% مسجلاً أكبر خسارة يومية له في أكثر من 4 أشهر ليغلق عند مستويات 3426 نقطة،

وجاء الضغط بشكل أساسي من سهم إعمار العقارية الذي هبط بأكثر من 2% إلى أدنى مستوياته في قرابة 7 أشهر .

كما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.6% ليفقد مستويات 9900 نقطة مسجلاً أدنى إغلاق له في أسبوعين،

وجاء الضغط من سهم فيرتيغلوب الذي هبط بأكثر من 2% ليغلق بالقرب من أدنى مستوياته في مدة عام كامل.

وانخفض مؤشر بورصة قطر بنحو 0.3% متراجعاً للجلسة الثانية على التوالي مع تواصل الضغوط على سهم صناعات قطر والذي تراجع بنحو 0.6%،

وفي بورصة الكويت، فقد مؤشر الكويت الأول مستويات 8200 نقطة منخفضاً بأكثر من 0.7% لي مسجلاً أكبر خسارة يومية له في شهر ونصف ومتراجعاً للجلسة الرابعة على التوالي،

وجاء الضغط من تراجع سهم مجموعة زين الكويتية بنحو 1.4% بالإضافة إلى انخفاض سهم بنك الكويت الوطني بنحو 1.2% مسجلاً أدنى إغلاق له منذ بداية شهر فبراير الحالي.