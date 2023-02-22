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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يكتب نهاية مباراة المقاولون وفيوتشر في الدوري

فيوتشر
فيوتشر

سيطر التعادل السلبي على أحداث اث المباراة التي جمعت بين فريقي المقاولون العرب وفيوتشر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري.

أهدر محمد ركلة جزاء لصالح فيوتشر  في الدقيقة 78 حيث نجح محمود أبو السعود من التصدي لها ببراعة ثم شتتها الدفاع لينقذ فريقه من هدف محقق.

 ويتواجد المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 32 نقطة بينما تواجد فيوتشر في المركز الثالث برصيد 38  نقطة بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمود أبو السعود 

خط الدفاع : فاروقا نور الدين - أحمد علاء - جوزيف أوشايا - أمير عابد 

خط الوسط : أحمد عاطف - أحمد الشيمي - محمد مجلى - عمر فتحى سافيولا 

خط الهجوم : ممادو نياس - جون أوكلى 

بينما خاض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:-

 حراسة المرمى : محمود حمدي 

خط الدفاع : محمود رزق - على الفيل - محمود شعبان - جوزيف نجويم 

خط الوسط : كريم نيدفيد - مهند لاشين - محمد رضا - محمد فاروق 

خط الهجوم : ناصر ماهر - عمر السعيد

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