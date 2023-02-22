يقوض جهود تحقيق التهدئة.. مصر تدين اقتحام الإحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس الفلسطينية

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء ٢٢ فبراير الجاري، اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، مما أسفر عن فقدان أرواح عشرة ضحايا من الفلسطينيين، وإصابة أكثر من مائة آخرين حتى الآن.



وأعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً، والذي يزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام علي أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وأعلن سفير فلسطين لدى القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس،وتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تم اليوم تقديم طلب عقد إجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية بأقصى سرعة ممكنة، لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال السفير اللوح في تصريح له اليوم، إن الاجتماع العاجل سيبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والذي نتج عنه اليوم الأربعاء إرتكاب مجزرة بشعة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.

وشدد، إنه لا بد أن ينتج عن الإجتماع قرارات وإجراءات عملية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة، مؤكدا أن الهجمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل حكومة يمينية إرهابية تتطلب تحركا سريعا لاتخاذ إجراءات لمنع إستمرار هذه الجرائم اليومية بحق شعبنا والضغط الفوري لوقف ما يمارسه سلطات الإحتلال برئاسة نتنياهو ومساعديه قطعان المستوطنين ووقف ممارساتهم الاجرامية ضد ابناء الشعب الفلسطيني.