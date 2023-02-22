الحياة الآن ترصد مشروعات حياة كريمة في وادي الصعايدة بشأن المياه الجوفية

رصدت كاميرا برنامج الحياة الآن المذاع على قناة الحياة مشروعات الحلول العاجلة لمعاناة أهالي قرى وادي الصعايدة من ارتفاع نسبة المياه الجوفية وعدم توافر مياه الشرب النقية، حيث تابع البرنامج أعمال تنفيذ مشروع إنشاء أول محطة معالجة الصرف الصحي لقرى وادي الصعايدة في مركز إدفو.

وضمن مشروعات الحلول العاجلة لمشكلات قرى وادي الصعايدة بإدفو تأهيل ورفع كفاء الترع والمصارف بتكلفة تجاوزت الـ 20 مليون جنيه وتبطين الترع بطول 7 كيلو مترات وإنشاء المصرف القاطع الجديد بطول 5 كيلو مترات ويخدم 43 ألف فدان وإنشاء محطة تنقية مياه الشرب بالإضافة إلى إنشاء مراكز الشباب ووحدات التضامن الإجتماعي والوحدات الصحية والمدارس.