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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور آثارت الجدل لـ حنان مطاوع | شاهد

حنان مطاوع
حنان مطاوع

 يصادف اليوم ال 23 من فبراير عيد ميلاد الفنانة حنان مطاوع، والتي أتمت عامها ال 44، وتفضل حنان مطاوع متابعة جمهورها بشكل دائم بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار التي تكشف جمالها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتفضل حنان مطاوع، اختيار الألوان الناعمة والمميزة التي تكشف جمال عيونها،  واختيار أحمر الشفاه بألوان هادئة ومميزة تعكس جمال أنوثتها.

وتميل حنان مطاوع، إلى اختيار الملابس الغير تقليدية والمميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، واختيار الالوان الغامقة والملونة والتنوع بينهم ليعكسوا جمالها.

كما تفضل حنان مطاوع، اختيار لون الشعر الأسود الذي يبرز جمالها ويتناسب مع لون بشرتها. 

وإليكم صور حنان مطاوع

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