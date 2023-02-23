لوك جريء.. نوال الزغبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

تألقت الفنانة نوال الزغبي، بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بلوك كاجوال جريء، بجيبة مفتوحة وقميص باللون الوردي، مع تسريحة شعر مميزة بغرة على جبهتها.

وأثارت الفنانة نوال الزغبى حالة من الجدل الواسع بسبب الصور ة التى نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام والتى تحتفل من خلالها بعيد الحب.

وظهرت نوال الزغبى فى الصورة وهى ترتدى فى يدها خاتم ماس وهو ما تسبب فى حالة من البلبلة والجدل بين متابعيها حول حقيقة زواجها وهى بذلك تعلن رسميا الزواج فى عيد الحب أم لا.