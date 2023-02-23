إحياء المسرح بالدراما| أبطال مسلسل تياترو: الفكرة جاءت من أشرف زكي.. المخرج رؤوف عبد العزيز دعمنا ..وعبد العزيز مخيون عاملنا كأصحاب

التقى موقع صدى البلد الإخباري، بعدد من أبطال مسلسل تياترو، للمخرج رؤوف عبد العزيز -المعروض حاليا عبر قناة cbc الفضائية- وهو المسلسل المكون من 22 وجه فني شاب، من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، ليتحول مشروع تخرجهم إلى عمل درامي بعد بلورته وصياغته بشكل فني.

سام عادل

قالت الفنانة سام عادل - بطلة مسلسل تياترو- إنها خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وتجسد في المسلسل دور فتاة تدعى فريدة، وهي حفيدة الفنان عبد العزيز مخيون، من ثلاثة أحفاد.

وأضافت سام عادل، في لقاء لها مع كاميرا صدى البلد، أنها تجسد خلال الأحداث فتاة تعمل بلوجر وتحب السوشيال ميديا، وتتاجر في مستلزمات البشرة والشعر، وتتوالى الأحداث.

وتابعت أن فكرة المسلسل كانت مسرحية مشروع تخرج معهد فنون مسرحية مع الفنان الدكتور أشرف زكي، وكان المشروع عبارة عن إعادة تقديم مسرحيات قديمة مثل مدرسة المشاغبين ولعبة الست وعلشان خاطر عيونك.

واستكملت سام عادل: «دكتور أشرف زكي وقتها قال لنا كل واحد يشوف حابب يجسد شخصية مين وفي مسرحية ايه ويختار المشهد ويقول لنا.. وهو دعم الفكرة وساعدنا ان احنا نطلع طبعا كل واحد بمشهده اللي هو اختاره وعملناها المسلسل ده».

واستطردت قائلة: «الفضل يرجع بعد ربنا للدكتور أشرف زكي وهو كان دايما معانا في البروفات وفضل ورا الموضوع ده لحد لما اتعمل مسلسل.. وعلى المستوى الشخصي والانساني هو أب وأخ وصديق وكل حاجة وأي حد يحتاجه في اي حاجة ما بيتمنعش».

وأضافت سام عادل: «المخرج رؤوف عبد العزيز واحنا في تصوير المشاهد كان بيقول لنا شوفوا انتم عايزين تحطوا ايه ولو المشهد مش عاجبكم نغيره .. وهو بجد حد مرن اوي وشجعنا دايما وبيدعمنا وأول ما وصلت له الفكرة وقعد معانا رحب جدا بالفكرة واحنا كلنا وجوه جديدة».

وحول المسرح الذي تطرق له مسلسل تياترو، قالت سام عادل: «طبعا المسرح هو الأساس والممثل اللي مثل مسرح يقدر يقف قدام كاميرا ويقدر يمثل أي حاجة.. لكن دلوقتي عشان ما بقاش فيه زي الأول مسرحيات كويسة عشان كده احنا حبينا ان احنا نرجع روح المسرح زي زمان تاني».

وتابعت سام عادل: «احنا لفينا وعرضنا المسرحية قبل كده في سوهاج وكنا لسه هنلف في كذا مكان عشان احنا عايزين نرجع المسرح المصري زي زمان».

وحول وجود عنصر الخبرة في مسلسل تياترو، بمشاركة نجوم ضيوف الشرف، قالت سام عادل: «بشكر كل نجم جه معانا العمل منهم استاذ عبد العزيز مخيون.. وبجد طبعا الوقوف قدامه شرف ليا وحاجة كبيرة جدا .. وأكيد خدت منه خبرة كبيرة في الشغل معاه».

ندى إسماعيل

قالت الفنانة ندى إسماعيل -بطلة مسلسل تياترو- إنها طالبة في معهد فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج، وإنها تجسد في المسلسل شخصية ابتسام، وتعمل في مجال السوشيال ميديا للتسويق للصفحات وغيرها.

وأضافت ندى إسماعيل، في لقاء مع كاميرا صدى البلد، أن الترشيح للدور كان من الفنان الدكتور أشرف زكي، مشيرة إلى أنه بمثابة الأب الروحي لها، وأنه رآها في عرض بالمعهد وضمها.

وتابعت ندى إسماعيل، قائلة: «دكتور أشرف زكي كشخص هو صاحبك لما تقعد معاه وبيتعامل معنا كأولاده ودايما بيجمعنا».

وحول فكرة إحياء المسرح من جديد بمسلسل تياترو، قالت ندى إسماعيل: «الازمات اللي أنا شايفاها بتواجه المسرح الفترة دي إن هو ما بقاش في مسرح قوي زي زمان والمسرحيات القديمة اللي احنا بنتفرج عليها لحد دلوقتي وبنقعد نضحك وكأنها أول مرة تتعرض.. فمبقاش فيه ده دلوقتي.. فاحنا بنحاول ندمج الاتنين في بعض ونرجع المسرح شوية».

وحول العمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز، قالت ندى إسماعيل: «أستاذ رؤوف ده مخرج مريح أنا ما اتعاملتش مع مخرجين كتير بس من أول يوم أنا حضرت فيه اللوكيشن ومن قبل اللوكيشن لما كنا بنقرأ الدور في المكتب عنده وهو مريح جدا وبيستنى يطلع كل حاجة عندك ويظبطها».

منة بكر

قالت الفنانة منة بكر -بطلة مسلسل تياترو- إنها تلعب في المسلسل دور فتاة تتدعى سلوى، وهي تعاني من مشاكل نفسية بسبب تربيتها الغلط في البيت وتربية امها لها الغلط.

وأضافت منة بكر، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، أنهم في البداية كان لديهم مشروع تخرج بمعهد فنون مسرحية، اسمه المسرح مسرحنا كانت اخراج دكتور أشرف زكي، ثم جاء المخرج رؤوف عبد العزيز وشاهد المسرحية، فرأى كل أبطال مسلسل تياترو من البداية.

وأكدت منة بكر أنها وجدت دعم كبير من المخرج رؤوف عبد العزيز، معلقة: «مفيش تفصيلة في الممثل الا اما ييجي يتكلم معاه فيها وبيحاول يدخلنا في الشخصية وتبقى انت والشخصية واحد.. ما بيتعاملش معانا كمخرج وكممثل لا احنا اصحاب عادي جدا».

وتابعت منة بكر: «كل الممثلين في مسلسل تياترو دفعة بعض أو مثلنا مع بعض برة في مسرح كتير والموضوع ما كانش فيه رهبة نهائي».

واستطردت منة بكر: «المخرج رؤوف عبد العزيز من البداية كان مدينا المجال ان نفتح معاه تفاصيل في الشخصية لو حد عنده فكرة معينة يقدر يزودها يقدر يشيلها.. ما كانش الموضوع أمر مفروض علينا».

وقالت الفنانة منة بكر، إنها لم تشعر بفارق نفسي بينها وبين النجوم ضيوف الشرف، المشاركين بمسلسل تياترو.

وتابعت منة بكر، قائلة إنها لم تلتق بالفنان عبد العزيز مخيون بشكل مباشر في المسلسل، لكن زملائها أثنوا على التعاون معه، وعلقت: «ما كناش حاسين إن إحنا قدام نجم كبير لا خالص كان بيتعامل معانا كأن احنا كلنا اصحاب».

واستطردت منة بكر، قائلة: «دكتور أشرف زكي كان عايز يقدمنا لجمهور المسرح بشكل مختلف.. فكنا بنعمل مسرحيات قديمة زي مدرسة المشاغبين بنعيدها تاني مش بنقلد بس بندي الطعم».

واستكملت منة بكر، قائلة: «بعد ما عملنا المسرحية دكتور أشرف زكي حس بطاقة الشباب وتمثيلهم وكان بيدعمنا فكان بيعزم لنا ناس كتير جدا في المسرحية.. كان بيدعم كل شخص لوحده».

وأضافت منة بكر: «دكتور أشرف زكي تعب معانا كتير جدا وقعدنا بروفات كتيرة جدا لحد ما قدر ان هو يحول المسرحية ومشروع التخرج ده ويجيب جهة انتاج تعمل المسرحية دي كاملة كمسلسل. فده بالنسبة لي طبعا دعم رهيب جدا .. وهو جدد فينا الطاقة تاني.. وفي شباب في المسرح ممثلين وعندهم طاقات تمثيلية رهيبة عايزين نوجه المخرجين والمنتجين ان هم ياخدوهم».

هايدي كابوه

قالت الفنانة هايدي كابوه -بطلة مسلسل تياترو- إنها طالبة بالفرقة الرابعة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل، وكشفت عن الشخصية التي تجسدها في أحداث المسلسل.

وتابعت هايدي كابوه، في لقاء مع كاميرا صدى البلد، أنها تجسد في مسلسل تياترو شخصية تدعى هايدي تعيش بمحافظة الإسكندرية ثم تذهب إلى القاهرة، وتحب المسرح كثيرا وعندما تمر من أمامه تجده مغلق، وعند إعادة افتتاحه تلتحق بفرقة التمثيل بالمسرح.

وأضافت هايدي كابوه، أن فكرة مسلسل تياترو، جاءت من مشروع تخرج دفعة المعهد العالي للفنون المسرحية، بإشراف الفنان الدكتور أشرف زكي، وعلقت: «بعد ما خلصنا مشروعنا دكتور أشرف قال إيه رأيكم لو نعمل الفكرة دي مسلسل؟ وهو بجد كان هو والشركة المتحدة بيغامروا بـ 22 وجه شاب ممثل وممثلة فدي كانت فرصة بالنسبة لنا طبعا».

واستطردت هايدي كابوه: «المخرج رؤوف عبد العزيز يعاملنا طول الوقت معاملة صحاب مش معاملة شغل او مش معاملة رسمية.. هو عارف إن اللي قدامه شاطر وبيقدر يطلع ده من غير أي حاجة وطول الوقت بيخلينا مبسوطين في الشغل فبنطلع أحسن ما عندنا عشان إحنا مبسوطين مش عشان ده شغل أو انا خايفة».

وحول وجود عناصر الخبرة من الفنانين، قالت هايدي كابوه: «كلهم بصراحة الناس جميلة قوي وناس اتعلمنا منهم كتير وناس كان حلم من احلامنا إن احنا نقف قدامهم طبعا لانهم تاريخ ولهم خبرة زيادة عننا وكنا مبسوطين معاهم».

وحول النصيحة التي أخذتها، قالت هايدي كابوه: «خدتها من دكتور أشرف زكي.. هي مش نصيحة.. بس هو قالي يا هايدي انتي هتبقي حاجة مهمة قوي فانا عايزك طول الوقت مركزة على ده بس.. أنا بحبه قوي بقى بصراحة».

مينا نبيل شوقي

قال الفنان مينا نبيل شوقي -بطل مسلسل تياترو- إنه يجسد في أحداث المسلسل دور عطية الذي يعمل نجارا ويقع في حب «فريدة» ابنة كمال فؤاد، وعندما يعلم بأنهم سيفتتحون المسرح يقرر أن يساعدهم وينفذ لهم ديكور العروض المسرحية، وتتوالى الأحداث.

وأضاف مينا نبيل شوقي، في لقاء مع كاميرا صدى البلد، أن مسلسل شاهد عيان كان أول أعماله الفنية، ثم مسلسل الطاووس للمخرج رؤوف عبد العزيز، ثم توالت أعماله بـ مسلسل خمس دقايق للمخرج عبدالعزيز حشاد، ثم مسلسلات: (إلا أنا- زي القمر- وجوه).

وأعرب مينا نبيل شوقي، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل تياترو، قائلا: «تجربة لطيفة جدا كلنا 22 طالب من معهد فنون مسرحية مشاركين في المسلسل ده».

وأضاف مينا نبيل شوقي: «حاجة جميلة جدا كلنا أصحاب في مسلسل تياترو والكيميا والطاقة كانت حلوة قوي في الكواليس.. وأستاذ رؤوف عبد العزيز من أحسن الناس اللي ممكن تشتغل معاه وهو عملي جدا ومركز في شغله».

إميلي خالد

قالت الفنانة إميلي خالد -بطلة مسلسل تياترو- إنها طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وأنها تجسد شخصية شاهيناز عصمت الحلواني سيدة الأعمال الكبيرة المُحبة للتمثيل رغم رفض أبوها.

وأضافت إميلي خالد، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «كنت قاعدة في البيت في أمان الله لقيت زميلتي في المعهد نغم صالح بتكلمني بتقول لي انت اترشحتي لمسلسل تياترو مع استاذ رؤوف عبد العزيز فجيت وشفت وتمام مضيت كل حاجة بس تقريبا اللي رشحني دكتور أشرف زكي».

وتابعت إميلي خالد: «كنت شغالة مع دكتور أشرف زكي في مشروع قبلها فهو كان عايز لدور شاهيناز واحدة تكون A كلاس ويكون عندها لغات والتفاصيل دي».

واستطردت إميلي خالد، قائلة: «دكتور أشرف زكي مش عارفة بجد من غيره كنا هنعمل ايه .. هو عمال يفتح للجيل بتاعنا عشان هو مؤمن بينا».

وحول دعم المواهب الشابة، قالت إميلي خالد: «دكتور أشرف زكي عارف إن في مواهب للأسف ما خدتش فرصتها لسه فهو واقف جنبنا قوي وهو فعلا بمعنى الكلمة أبونا وأنا بحبه قوي والله».

وقالت إميلي خالد: «الأستاذ رؤوف عبد العزيز مريح بشكل مش طبيعي بيسمع مننا قوي ولما حد بيبقى عطلان في حاجة بيقف جنبه وينصحه».

وأضاف إميلي خالد: «المخرج رؤوف عبد العزيز عمره ما حسس أي حد بأي إحساس وحش سواء انه مش مرتاح أو متردد أو متوتر .. ولو حاسس إن حد متوتر بيجي يطبطب عليه لأ ما تخافش لأ تمام اهدوا والمشاهد بتمشي زي الفل بسبب استاذ رؤوف».

وحول التشابه بينها وبين الفنانة تارا عماد، علقت إميلي خالد، قائلة إن لديها شقيقة تدرس في معهد فنون مسرحية، تشبه «تارا» أكثر منها.

وأعربت إميلي خالد -خلال لقاءها مع كاميرا صدى البلد- عن حبها وتقديرها للفنانة تارا عماد، مؤكدة حبها لها ولفنها.