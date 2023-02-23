تقدم الشيف منى بهاء طريقة عمل كبدة الفراخ بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات إليك الطريقة.



مكونات عمل كبدة الفراخ



كيلو إلا ربع كبدة دجاج

2 فلفل أصفر كبير

زيت زيتون

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة

2:1 كوب ماء

ملعقه صغره بابيكا

ملعقه صغيره ثوم بودر

2 ملعقه صغيره زعتر

5 فصوص ثوم



خطوات عمل كبدة الفراخ



الخطوة 1

قطعي الفلفل الأصفر شرائح رفيعة و شوحيه في زيت الزيتون.



الخطوة 2

اهرسي الثوم و اضيفيه إلى الفلفل و قلبي جيدا.



الخطوة 3

ثم اضيفي الكبده و الملح و الفلفل.



الخطوة 4

و أيضا البابريكا و الثوم البودر و الزعتر و امزجي المكونات جيدا.



الخطوة 5

أضيفي الماء و اتركي الكبده على النار حوالي 20 دقيقه ثم ضعيها في فرن حار حتى تمام النضج.