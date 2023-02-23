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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كبدة الفراخ

كبدة الفراخ
كبدة الفراخ

تقدم الشيف منى بهاء طريقة عمل كبدة الفراخ بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات إليك الطريقة. 

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مكونات عمل كبدة الفراخ 


كيلو إلا ربع كبدة دجاج
2 فلفل أصفر كبير
زيت زيتون
ملح وفلفل اسود حسب الرغبة
2:1 كوب ماء
ملعقه صغره بابيكا
ملعقه صغيره ثوم بودر
2 ملعقه صغيره زعتر
5 فصوص ثوم


خطوات عمل كبدة الفراخ 


الخطوة 1
قطعي الفلفل الأصفر شرائح رفيعة و شوحيه في زيت الزيتون.


الخطوة 2
اهرسي الثوم و اضيفيه إلى الفلفل و قلبي جيدا.


الخطوة 3
ثم اضيفي الكبده و الملح و الفلفل.


الخطوة 4
و أيضا البابريكا و الثوم البودر و الزعتر و امزجي المكونات جيدا.


الخطوة 5
أضيفي الماء و اتركي الكبده على النار حوالي 20 دقيقه ثم ضعيها في فرن حار حتى تمام النضج.

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