تقدم الشيف منى بهاء طريقة عمل كبدة الفراخ بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات إليك الطريقة.
مكونات عمل كبدة الفراخ
كيلو إلا ربع كبدة دجاج
2 فلفل أصفر كبير
زيت زيتون
ملح وفلفل اسود حسب الرغبة
2:1 كوب ماء
ملعقه صغره بابيكا
ملعقه صغيره ثوم بودر
2 ملعقه صغيره زعتر
5 فصوص ثوم
خطوات عمل كبدة الفراخ
الخطوة 1
قطعي الفلفل الأصفر شرائح رفيعة و شوحيه في زيت الزيتون.
الخطوة 2
اهرسي الثوم و اضيفيه إلى الفلفل و قلبي جيدا.
الخطوة 3
ثم اضيفي الكبده و الملح و الفلفل.
الخطوة 4
و أيضا البابريكا و الثوم البودر و الزعتر و امزجي المكونات جيدا.
الخطوة 5
أضيفي الماء و اتركي الكبده على النار حوالي 20 دقيقه ثم ضعيها في فرن حار حتى تمام النضج.