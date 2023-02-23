طريقة تحضير أم علي بوصفة اقتصادية

تعد أم علي من الحلويات المميزة والاقتصادية التي يفضلها العديد من الأشخاص، كما يمكن تحضير أم علي بوصفة اقتصادية وبسيطة في المنزل.
مقادير أم علي
5 إلى 6 حبات من الكرواسون.
3 أكواب من الحليب.
نصف كوب سكر
مكسرات للتزيين حسب الرغبة
طريقة عمل أم علي بالكرواسون
قطعي الكرواسون إلى شرائح رفيعة أو إلى مكعبات صغيرة،
ضعي الكرواسون في صينية .
ضيفي الحليب مع السكر “في حالة استخدام السكر ، ثم أغليهم على النار.
ضيفي الحليب المغلي المخلوط على الكرواسون المقطع في الصينية ثم ندخله إلى فرن سابق التسخين لمدة 5 دقائق ثم تحت الشواية لمدة دقيقة واحدة حتى يحمر .
يمكنك إضافة القشطة أو وضع المكسرات على الوجه للمزيد من المذاق الغني.