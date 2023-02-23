بعد مجزرة نابلس..الخارجية الفلسطينية: إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على التمادي

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إن ردود الفعل الدولية على مجزرة نابلس، التي أسفرت عن استشهاد 11 مواطنا، انعكاس لسياسة الكيل بمكيالين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، ردود الفعل الدولية بما وصفتها خجولة، وضعيفة، ولا ترتقي إلى مستوى مجزرة الاحتلال بنابلس.

وأضافت أن تلك الردود لا تنسجم مع مواقف وادعاءات الدول والمجتمع الدولي بشأن الحرص على القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت أنها تتابع حراكها السياسي، والدبلوماسي والقانوني الدولي لوضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبته عليها.

وأصدرت الخارجية الفلسطينية تعليماتها لسفراء دولة فلسطين بالتوجه العاجل لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة وفي الأمم المتحدة، لحشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.

وشددت الخارجية على أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم.