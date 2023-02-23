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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشهاد 11 شخصا .. الأحداث تشتعل بين فلسطين والكيان الصهيونى واتجاه عربي لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة

صدى البلد

شهدت الساعات الماضية، تسارع فى الاحداث بين فلسطين وأسرائيل بعد استشهاد 11 فلسطينيا خلال الساعات الماضية. 

إلغاء مباحثات

فى البداية كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الأربعاء، بأن السلطة الفلسطينية قررت إلغاء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين بارزين، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس، والتي استشهد على إثرها 11 فلسطينيا.


وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن محادثات كان من المقرر أن تجري بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين كبار، استكمالاً لمحادثات جرت السبت الماضي، إلا أنها ألغيت بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس.

وقالت القناة العبرية إن المباحثات توصلت إلى "استنتاجات وتفاهمات لتهدئة الأوضاع قبل حلول شهر رمضان، إلا أن المحادثات توقفت بعد العملية في نابلس".


إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

ورد على الإعتداء الاسرائيلى أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة  بإطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.


من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إطلاق صافرات الإنذار في عدة مستوطنات محاذية لقطاع غزة مثل عسقلان وسديروت.


وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن القوات الإسرائيلية حاصرت 2 من قادتها بمنزل في نابلس وإن مسلحين آخرين انضموا إلى القتال، بحسب وكالة "رويترز" التي أفادت بأنه سمع دوي انفجارات بينما رشق شبان محليون مركبات مدرعة لنقل القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلاً وسط إطلاق نار كثيف.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدّى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي من بينهم 3 صحفيين.


من جانبها، قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بحسب وكالة "وفا" التي اعتبرت أن الخطوة تأتي لـ"إدانة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وباقي مجازر الاحتلال التي ارتكبت بحق شعبنا".

وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، "العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة نابلس"، محملاً "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع".

وأضاف أن "الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب".

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، بيانًا عاجلاً على إثر إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.


وقال جيش الاحتلال في بيانه: "تم تفعيل صافرات الإنذار في إشكلون وسديروت ومنطقة غلاف غزة بعد رصد قيام مخربين فلسطينيين إطلاق ست قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية خمس منها بينما سقطت قذيفة صاروخية أخرى في منطقة مفتوحة".


يأتي ذلك بعدما قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيًا وأصاب 102 آخرين، أمس الأربعاء، خلال عملية أمنية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

 

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