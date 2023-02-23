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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. قوات الاحتلال تقتل 10 فلسطينيين وتصيب أكثر من 100 بمدينة نابلس

مقتل عشرة فلسطينيين
مقتل عشرة فلسطينيين وجرح أكثر من 100 بمدينة نابلس

عرضت فضائية “يورونيوز" تقريرا بعنوان، مقتل عشرة فلسطينيين وجرح أكثر من 100 بمدينة نابلس في عملية للجيش الإسرائيلي.

ووفقا للتقرير، قتل عشرة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب أكثر من مئة بجروح الأربعاء في عملية عسكرية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما دانت الرئاسة الفلسطينية العملية التي وصفتها منظمة التحرير بأنها "مجزرة". 

وجاء التصعيد الدامي الأخير في نابلس في أعقاب نداء وجهه مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط تور وينسلاند لوقف العنف باعتباره "أولوية ملحة".

 وأكدت الوزارة ارتفاع أعداد الإصابات إلى "102 إصابة، بينها 6 إصابات خطيرة على الأقل"، موضحة أن بينها "82 إصابة بالرصاص الحي".

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