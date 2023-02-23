صحة النواب تثمن جهود الدولة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني

أشاد الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، بجهود الدولة فى مواجهة أزمة الانفجار السكانى، ووضع هذه القضية فى مقدمة اهتماماتها، مطالباً جميع المؤسسات بالدولة بمساندة ودعم جهود الحكومة لوضع حلول غير تقليدية لمواجهة المشكلة السكانية باعتبارها من أهم المشكلات التى تواجه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعلن "سليم"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية استمرار تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية لتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل ومعالجة تلك القضية، بما يضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية، ويعود إيجاباً على الدولة بالتنمية والازدهار صحياً واقتصادياً.

وأشاد بتنظيم مؤتمر إطلاق مشروع "أسرة"، بالمتحف القومي الكبير، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للنهوض بصحة المواطن المصري، ولمواجهة تحديات قضية الزيادة السكانية التى تعد أحد أهم المحاور التي تعمل الدولة على حلها خلال السنوات المقبلة.

كما أشاد الدكتور محمد سليم بأهداف برنامج "أسرة" التى تتسق مع أهداف "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير من العام الماضي، وهو تحسين صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وثمن المحاور التى يتضمنها مشروع "أسرة"، والتى تتمثل فى زيادة الإقبال الطوعي من الزوجات والأزواج على استخدام وسائل تنظيم الأسرة والاستمرار في استخدامها، وتعزيز معارف ومهارات الشباب التي تمكنهم من اتخاذ قرارات تؤهلهم لحياة صحية، ودعم دور الرجل والمرأة في الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إضافة إلى الارتقاء بجودة الأداء في عيادات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الصحية الأولية، والمستهدفة من قبل البرنامج الرئاسي لتطوير وحدات الرعاية الأولية ودعم التحول الرقمي والميكنة لسهولة تدفق البيانات والمعلومات، وإشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لزيادة التغطية بالخدمة، وتكامل خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة مع نظم خدمات صحة الأسرة بالقطاعات الشريكة.

وكان الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أكد فى كلمته أمام المؤتمر استمرار العمل المتواصل والدؤوب بين قطاع السكان وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بما يساهم في تحقيق إنجازات ونجاحات في مجال أنشطة وخدمات تنظيم الأسرة المقدمة للجمهور بالمحافظات.

وأوضح أنه خلال الفترة القادمة سوف يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة وزيادة الطلب على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات صحيحة وتمكين المرأة، والعمل على دعم الأنشطة التي ينفذها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذى تم إطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال خفض معدلات المواليد وتحقيق تنمية اقتصادية للأسر المصرية تنعكس بشكل إيجابي على خفض أعداد السكان خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح "عباس" أن برنامج "أسرة" يعمل خلال الـ 5 سنوات المقبلة على تحقيق مستهدفاته من خلال بناء قدرات العاملين بـ 625 عيادة بوحدات الرعاية الصحية الأولية في المحافظات، وتدريب 500 طبيب و500 ممرضة بعيادات القطاع الخاص، وتدريب العاملين بــ 600 صيدلية أهلية.

وأكد اختيار المحافظات والمراكز التي سيعمل عليها البرنامج على أسس علمية، حيث سيتم بدء المرحلة الأولى في محافظات “الشرقية، وسوهاج، والفيوم، وأسيوط”، والمرحلة الثانية محافظات “البحيرة، والجيزة، وبني سويف، والمنيا”، والمرحلة الثالثة في محافظتي الدقهلية وقنا.