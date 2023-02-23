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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مات بحسرته .. صديق يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة عاطف سعيد

صدى البلد

كشف صديق مقرب من الفنان الراحل عاطف سعيد تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياته . 

وكتبت صديق الفنان عاطف سعيد :"إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل على رحمة الله تعالى منذُ قليل الفنان الأستاذ عاطف السعيد سامحوني على الكلام اللي هقوله ده لكن أنا حزنت حزن شديد لم عرفت الخبر كنت كل ما اعدي من جنب قهوة صدفة الي جنب المعهد كنت الاقي عم عاطف قاعد لواحده مهموم كان اول ما يشوفني يقول لي تعالى اقعد اشرب معايا شاي اقعد معاه يقعد يشتكي ليا من قلة الشغل ويحكي ليا قد ايه هو بيحب الفن ومش عارف يعمل حاجة غيره رغم ظروفه الصحية والمادية الصعبة ويقعد يحكي ليا عن مواقف و وعود كاذبه بياخدها من نجوم كبار".

وأضاف:"وانه عايز ينزل تصوير بأي شكل وكانت اخر مرة شوفته كانت من حوالي أسبوعين كنت في تصوير ولقيته هو وابنه الي ربنا يتولاه من بعده في اللوكيشن بالصدفة ف بسأله بتعمل ايه هنا يا عم عاطف رد وقال لي جي اسعى واقابل المخرج والنجم فلان علشان كان قايل لي إنك معايا في المسلسل اللي جي و قال لي يا عمر انا ممكن اعمل زي ناس كتير وانزل بوست واطلب شغل واعمل زي كل الي بيعملوا كده النهارده لكن كرامتي متسمحش لي اعمل كده".

وتابع:"والي مزعلني بجد انه كان مكلمني من اسبوع كده وطلب مني اني اروح معاه لشركة لم عرف ان صاحب الشركة صديقي وانا وعدته اول ما ارجع القاهرة هكلمه ونروح سوى وسبحان الله كان في بالي أمبارح ان اكلمه واقول له اني راجع خلال يومين لكن ربنا افتكره عم عاطف كان راجل محترم ومكافح وعنده عزة نفس عم عاطف كان فنان جميل وقدر يعلم معانا بمشاهد بسيطه لكن اثبت وجوده بيها وطول ما انا معاه كانت الناس لم تشوفه تجري تتصور معاه وكان يبقى فرحان اوي".
وأوضح :"وسامحوني على كلمة عم لكن انا كنت متعود اقولها له الاستاذ عاطف مات بحسرته لكن راح لربنا العدل وكان في كلام كتير لكن للأسف مش كل الي اتقال يتحكي ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

أعلن الفنان محمد العمروسى وفاة الفنان عاطف سعيد عبر حسابه بفيسبوك. 

وكتب محمد العمروسى : "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر اهلك على فراقك الموت البطيء هو اللعن انواع الموت ولكن الله يسمع ويرا وعنده ترد المظالم".

وكتب الحساب الرسمى للفنان عاطف سعيد :" توفى إلى رحمة الله الفنان عاطف سيد وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر ". دون تحديد مكان الجنازة .

أعمال الفنان عاطف سعيد

الفنان عاطف سعيد قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والتليفزيون أبرزها: “حديث الصباح والمساء”، “ابن حلال”، “سلطان الغرام”، “سارة”، “الليل وآخره” ، “عسكر في المعسكر”، “يا رجال العالم اتحدوا”، “عايزة أتجوز”، “ابن موت”، “أفراح إبليس”.

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل “القمر آخر الدنيا” الذي عرض ضمن دراما رمضان 2019.

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