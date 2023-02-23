النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة لتعيين معاون نيابة دفعة 2022 | تفاصيل

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مسابقة لتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2022.

وأضافت أن خطوات التسجيل الإلكتروني تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني خلال الفترة من ٢٧/ ٢ /٢٠٢٣ إلى ٥/ ٣/ ٢٠٢٣.

ويتم إدخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق، وطباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني اعتبارًا من ۱۱/ ۳ / ۲۰۲۳ حتی ۲۸ / ۳ / ۲۰۲۳ بمقر رئاسة النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا.

وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية:

www.ap.gov.eg

يشترط لسحب ملف التقديم: إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من على الموقع الإلكتروني (عدد ٥ نسخ).

ويستوجب إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

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